Началась проверка из-за строительных работ возле усадьбы Жолобова в Екатеринбурге

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Усадьба Жолобова, расположенная на улице Октябрьской революции, является объектом культурного наследия регионального значения. По предварительным данным, неустановленные лица начали строительные работы вблизи объекта культурного наследия, на земельном участке появилась техника.
В ходе проверки будет установлено, имеется ли проектная документация об обеспечении сохранности объекта культурного наследия и иные документы, которые нужны для проведения строительных работ.
На место выехал заместитель прокурора Екатеринбурга.
«МК-Урал» ранее писал, что ночью на 24 января начался снос избушки с красным фасадом — деревянного Дома псаломщика Топоркова (ул. Чернышевского, 6). В 2019 году здание XIX века, не признанное ОКН, реставрировали волонтеры фестиваля «Том Сойер Фест», вернули утраченный декор, восстановили фасад и заменили кровлю.
В 2020 году украшавший улицу домик выставили на продажу. Новый владелец устроил демонтаж для расширения постройки. В ночь сноса на место прибыли полицейские, общественники и собственник. Работы остановили, но дом лишился наличников, части крыши и стены со двора. Власти осудили несогласованный снос, прокуратура начала проверку.