Началась проверка из-за строительных работ возле усадьбы Жолобова в Екатеринбурге

В 2020 году украшавший улицу домик выставили на продажу. Новый владелец устроил демонтаж для расширения постройки. В ночь сноса на место прибыли полицейские, общественники и собственник. Работы остановили, но дом лишился наличников, части крыши и стены со двора. Власти осудили несогласованный снос, прокуратура начала проверку.