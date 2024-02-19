После выноса аэропорта на левобережье Омска может появиться новая главная улица

Улица 70 лет Октября изначально закладывалось как улица-дублёр основной транспортной магистрали — проспекта Комарова. Но при этом, благодаря градостроительной документации, под проспект Комарова зарезервирована земля. Есть пространство, и оно не застроено. Это очень хорошо видно, например, в 12-м микрорайоне, где стоит «Фестиваль» и несколько жилых домов, потом какое-то непонятное пустое поле, и опять начинаются жилые дома. Это не непонятное пустое поле. В этм месте должен когда-нибудь потом пройти проспект Комарова. Но идти ему особо некуда, потому что он убирается в аэродром. А должен уйти в Старый Кировск. Это ещё один аргумент за вынос аэропорта, — заявил Бальцер.