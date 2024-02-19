После выноса аэропорта на левобережье Омска может появиться новая главная улица

Директор ИТП «Град» Илья Бальцер, один из разработчиков генерального плана Омска до 2040 года, прокомментировал порталу Om1.ru планы по выносу аэропорта за черту города. Напомним, строительство «Фёдоровки» в последнее время приобретает более реалистичные очертания: определён инвестор, источники финансирования и срок — 2027−2028 годы.
Бальцер отметил, что с точки зрения удобства для жителей идея выноса аэропорта проигрывает, но «за» есть несколько важных аргументов. В том числе решение транспортных проблем Левого берега. Этому может способствовать достройка проспекта Комарова, который сейчас упирается в приаэродромную зону.
— Есть ещё один минус. Аэропорт «Омск-Центральный» — это один факторов, который мешает сделать качественную транспортную сеть на Левом берегу. Связать Левобережье со Старым Кировском очень сложно, потому что между ними находится аэропорт. Если вы посмотрите на город, на генплан, то увидите, что центральная транспортная ось Левобережья — никогда в жизни не догадаетесь: это проспект Комарова. Которого нет.
Улица 70 лет Октября изначально закладывалось как улица-дублёр основной транспортной магистрали — проспекта Комарова. Но при этом, благодаря градостроительной документации, под проспект Комарова зарезервирована земля. Есть пространство, и оно не застроено. Это очень хорошо видно, например, в 12-м микрорайоне, где стоит «Фестиваль» и несколько жилых домов, потом какое-то непонятное пустое поле, и опять начинаются жилые дома. Это не непонятное пустое поле. В этм месте должен когда-нибудь потом пройти проспект Комарова. Но идти ему особо некуда, потому что он убирается в аэродром. А должен уйти в Старый Кировск. Это ещё один аргумент за вынос аэропорта, — заявил Бальцер.
Другими рисками аэропорта в черте города эксперт считает небезопасность (глиссада над жилыми домами — потенциальная чрезвычайная ситуация) и ограничения по росту грузового потока авиаперевозок.