В Екатеринбурге приступили к капитальному ремонту трёх улиц

В Екатеринбурге начался капитальный ремонт трёх центральных улиц — Гоголя, Маркса и Энгельса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Первый этап стартовал в минувшие выходные. В ходе него предстоит создать современный участок дорожной сети и благоустроенную прогулочную зону.
Общая протяжённость улиц составляет 1300 метров. Тротуары превратятся в аллею, уложенную плиткой отделённую от дороги газонами с цветущими кустарниками. При этом существующие деревья сохранят.
Тротуары также оборудуют велосипедными дорожками из специального покрытия. А от прогулочной зоны отделят полосой безопасности.
На проезжей части обновят полностью асфальт и светофоры. Дороги же останутся двухполосными и односторонними.