В Андижане запустят новую СЭЗ «Ипак йули», которая займется производством импортозамещающей и экспортной продукции

О создании новой свободной экономической зоны говорится в постановлении президента. Она расположится в Андижанском районе Андижанской области.
Здесь будут реализованы высокотехнологичные современные инвестиционные проекты, благодаря которым расширится торговое и инвестиционное сотрудничество со странами Великого шелкового пути. Новые предприятия позволят создать 16 тысяч новых рабочих мест, что позволит повысить благосостояние населения региона.
До конца 2025 года планируется привлечь и освоить иностранные инвестиции в размере 3 миллиардов долларов. Также ожидается, что к этому времени предприятия СЭЗ будут производить промышленную продукцию на более 20 триллионов сумов, осуществлять дополнительные экспортные поставки на более 580 миллионов долларов и обеспечивать налоговые поступления в госбюджет в размере 1,2 триллиона сумов ежегодно.
Для строительства СЭЗ выделяется участок в 218 гектаров. В частности, в категорию земель промышленности, транспорта, связи, обороны и иного назначения будут переведены более 201 гектара орошаемых сельскохозяйственных земель в Андижанском районе.
Срок деятельности СЭЗ составит 30 лет с возможностью его продления. Участники получат отдельные таможенные и налоговые льготы, а также другие преференции.
Напомним, что в Андижанской области в сотрудничестве с инвесторами из Китая ведется работа над реализацией 26 проектов на общую сумму 1,7 миллиарда долларов.