В Андижане запустят новую СЭЗ «Ипак йули», которая займется производством импортозамещающей и экспортной продукции

До конца 2025 года планируется привлечь и освоить иностранные инвестиции в размере 3 миллиардов долларов. Также ожидается, что к этому времени предприятия СЭЗ будут производить промышленную продукцию на более 20 триллионов сумов, осуществлять дополнительные экспортные поставки на более 580 миллионов долларов и обеспечивать налоговые поступления в госбюджет в размере 1,2 триллиона сумов ежегодно.