Новый экологический оператор намерен построить под Омском мусорный полигон

ООО «Омский региональный экологический оператор», который был зарегистрирован 31 января, подал заявку на участие в конкурсе по строительству нового комплекса по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, который был объявлен министерством природы региона в декабре прошлого года. Комплекс должен появиться на территории Ачаирского сельского поселения, что примерно в 30 км от Омска. Строительство будет идти в рамках концессионного соглашения.