Новый экологический оператор намерен построить под Омском мусорный полигон

ООО «Омский региональный экологический оператор», который был зарегистрирован 31 января, подал заявку на участие в конкурсе по строительству нового комплекса по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, который был объявлен министерством природы региона в декабре прошлого года. Комплекс должен появиться на территории Ачаирского сельского поселения, что примерно в 30 км от Омска. Строительство будет идти в рамках концессионного соглашения.
Планируется возвести мусоросортировочный комплекс, полигон захоронения, участок обработки отходов, склад для временного хранения вторсырья, административно-бытовой корпус и другие объекты. Заработать полигон может уже в 2026 году.
Заявку также подало агентство инвестиций и содействия бизнесу, руководит им Елизавета Козлова.
Отметим, что мусоросортировочный комплекс должен быть построен по концессионному соглашению. Из областного бюджета будет выделено 4,6 млрд рублей, а инвестор должен будет вложить 2,1 млрд рублей. Само соглашение рассчитано на 25 лет, в течение этого срока инвестор может зарабатывать на полигоне.