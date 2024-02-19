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Польская авиакомпания начнет регулярно летать в Узбекистан

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Польская авиакомпания LOT Polish Airlines запускает регулярные рейсы из Ташкента в Варшаву и обратно. Первый полет запланирован на 14 марта, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Reuters

Планируется, что полеты по направлению Ташкент — Варшава — Ташкент будут осуществляться трижды в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам на воздушных судах типа Boeing 737 MAX 8.

В апреле и мае польский авиаперевозчик планирует выполнять дополнительный рейс по вторникам с плановым возвращением в Варшаву по средам.

По словам генерального директора авиакомпании Михала Фиёла, разработанное расписание будет удобно как для транзитных пассажиров, выбирающих Варшаву в качестве пункта пересадки, так и для тех, чей пункт назначения — столица Польши.

Руководитель Uzbekistan Airports Жавлонбек Умарходжаев отмечает, что запуск авиасообщения откроет новую главу в развитии туризма с обеих сторон.

«Открытие рейсов между Варшавой и Ташкентом — для нас важный шаг по налаживанию авиасообщения с Европой. После пандемии LOT Polish Airlines станет первой европейской авиакомпанией, открывающей для узбекистанцев рейсы в города Европы, а для европейцев — в города Узбекистана», — рассказал он.

С первым рейсом, который запланирован на 14 марта, в нашу страну прибудет большая группа польских журналистов, блогеров, инфлюенсеров и туроператоров. Совместно с Комитетом туризма для них разработана двухдневная программа, в рамках которой гости будут знакомиться с культурой, архитектурой, кухней Узбекистана.

LOT Polish Airlines — польская авиакомпания, основанная в 1929 году со штаб-квартирой в Варшаве. Авиаперевозчик является членом Star Alliance — старейшим и крупнейшим авиационным альянсом в мире. В парке авиакомпании порядка 80 воздушных судов, которые летают по более 100 различным направлениям.