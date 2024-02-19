Польская авиакомпания начнет регулярно летать в Узбекистан

«Открытие рейсов между Варшавой и Ташкентом — для нас важный шаг по налаживанию авиасообщения с Европой. После пандемии LOT Polish Airlines станет первой европейской авиакомпанией, открывающей для узбекистанцев рейсы в города Европы, а для европейцев — в города Узбекистана», — рассказал он.