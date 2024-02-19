В Новосибирской области сложился дефицит врачей и фармацевтов на рынке труда

Такую статистику приводит hh.ru.
На вакансию в сфере медицины и фармацевтики приходится одно резюме. При этом нормой для рынка труда принято считать соотношение пять-шесть резюме на одну вакансию.
Также в топ-20 вошли дворники, слесари, сантехники, агрономы, повара, медсестры, автослесари, автомеханики, токари, фрезеровщики, уборщики. В рейтинг также попали мастера швейного дела, автомойщики, продавцы и кассиры, монтажники и другие.
Специалисты отметили, что представители данных профессий легко смогут устроиться на новую работу.