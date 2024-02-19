Нового гендира и главного инженера АНПЗ уволили после скандала

«Принято решение об освобождении от должностей гендиректора и главного инженера АНПЗ. По результатам работы комиссии АО НК “КазМунайГаз” принято решение об освобождении от должностей генерального директора ТОО АНПЗ Галымжана Жусанбаева и заместителя генерального директора — главного инженера Адилета Шошанбаcова», — говорится в официальном Telegram-канале «КазМунайГаза».