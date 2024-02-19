В ЕК анонсировали скорую легализацию использования доходов от российских активов

По данным Еврокомиссии, в странах G7, ЕС и Австралии заморожено более €269 млрд российских активов, из которых €200 млрд находятся в ЕС, в основном в Бельгии, писал Reuters. 12 февраля Совет ЕС утвердил постановление, которое в перспективе позволяет направлять прибыль от замороженных в Европе российских активов на восстановление Украины. Совет постановил, что центральные депозитарии, в которых размещены активы ЦБ России на сумму от €1 млн, должны учитывать и хранить полученные от них доходы отдельно. При этом депозитариям запрещается самостоятельно распоряжаться прибылью от активов.