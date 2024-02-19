В ЕК анонсировали скорую легализацию использования доходов от российских активов

«В настоящее время мы инициировали юридические шаги, чтобы проценты, полученные от этих депозитов, не принадлежали России. Юридическая ситуация такова, что мы можем использовать эти проценты для Украины», — заявила она (цитата по «РИА Новости»), уточнив, что эти шаги будут реализованы в «ближайшие дни».
17 февраля фон дер Ляйен допустила, что ЕС сможет использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования производства оружия для Украины. При этом она уточнила, что доходы, полученные от замороженных российских активов, не являются частью этих средств. По словам фон дер Ляйен, в Еврокомиссии уже создана легальная база, которую она рассчитывает использовать.
По данным Еврокомиссии, в странах G7, ЕС и Австралии заморожено более €269 млрд российских активов, из которых €200 млрд находятся в ЕС, в основном в Бельгии, писал Reuters. 12 февраля Совет ЕС утвердил постановление, которое в перспективе позволяет направлять прибыль от замороженных в Европе российских активов на восстановление Украины. Совет постановил, что центральные депозитарии, в которых размещены активы ЦБ России на сумму от €1 млн, должны учитывать и хранить полученные от них доходы отдельно. При этом депозитариям запрещается самостоятельно распоряжаться прибылью от активов.
В декабре 2023-го пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что тема незаконного изъятия российских активов является неприемлемой для Москвы. Тогда он подчеркивал, что действия Запада могут привести к серьезному удару по всей международной финансовой системе. В случае конфискации Россия будет постоянно реализовывать право на судебное оспаривание, отмечал Песков. «Европейцы и американцы прекрасно понимают: это будет иметь юридические последствия для тех, кто это инициировал и реализовал», — говорилось в его заявлении.
В начале февраля международный депозитарий Euroclear сообщил, что в 2023 году получил около €4,4 млрд процентных доходов от инвестирования заблокированных из-за санкций российских активов. Рост процентного дохода от российских активов Euroclear связал с двумя факторами: повышенными процентными ставками и суммой остатков денежных средств, которые депозитарий обязан реинвестировать. Хотя в 2023 году темпы введения новых санкций против России снижались, они по-прежнему заставляли депозитарий управлять процессами «вручную», указано в сообщении.