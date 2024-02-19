Белорусское предприятие разработало новую линейку лыж

«Мы усовершенствовали клин, он стал значительно легче. Мы сделали его уже, чтобы была более правильная конструкция лыжи, увеличили углы, чтобы материалы внутри лыжи правильно располагались», — сказал Радюкевич в эфире телеканала СТВ в понедельник.