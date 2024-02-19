Белорусское предприятие разработало новую линейку лыж

МИНСК, 19 фев — Sputnik. Новую линейку белорусских лыж разработали на предприятии в Телеханах, они легче и качественнее, заявил замдиректора предприятия «Беларусьторг» Станислав Радюкевич.
Он отметил, что изменения коснулись многих параметров, так, лыжи значительно убавили в весе — на 20%.
«Мы усовершенствовали клин, он стал значительно легче. Мы сделали его уже, чтобы была более правильная конструкция лыжи, увеличили углы, чтобы материалы внутри лыжи правильно располагались», — сказал Радюкевич в эфире телеканала СТВ в понедельник.
Благодаря изменению геометрии лыж улучшилось скольжение, что обеспечило более правильный ход. Обновленные модели выпускают из осины. Пока произведено несколько сотен пар.
Лыжи в Беларуси выпускает единственное предприятие в Телеханах Ивацевичского района. В год производство дает до 20 тысяч пар, часть из них — 5−7 тысяч — получают школы, остальные — реализуются гражданам.
Президент Беларуси Александр Лукашенко в 2018 с разочарованием отметил, что белорусские лыжи не соответствуют современным требованиям и непригодны для спортсменов.