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От 20 до 250 рублей: власти рассказали, во сколько обойдется проезд по Восточному выезду из Уфы

Цена за проезд по Восточному выезду из Уфы составит от 20 до 250 рублей.

19 февраля на заседании правительства Башкирии глава Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики Александр Клебанов рассказал, во сколько обойдется проезд по Восточному выезду из Уфы.

Выезд из башкирской столицы на трассу М-5 «Урал» представляет собой тоннель протяженностью 1,2 километра, мост с эстакадой через реку Уфа длиной 2,7 километра, а также десятикилометровую скоростную дорогу. Объект планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале текущего года.

По словам главы Минтранса Башкирии, стоимость проезда для первой категории транспортных средств днем составит 100 рублей, ночью — 20 рублей, для остальных категорий транспорта (второй, третьей и четвертой) — 250 и 50 рублей соответственно. Для общественного транспорта, школьных автобусов, машин специальных служб и почты проезд будет бесплатным.