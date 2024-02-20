От 20 до 250 рублей: власти рассказали, во сколько обойдется проезд по Восточному выезду из Уфы

19 февраля на заседании правительства Башкирии глава Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики Александр Клебанов рассказал, во сколько обойдется проезд по Восточному выезду из Уфы.
Выезд из башкирской столицы на трассу М-5 «Урал» представляет собой тоннель протяженностью 1,2 километра, мост с эстакадой через реку Уфа длиной 2,7 километра, а также десятикилометровую скоростную дорогу. Объект планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале текущего года.
По словам главы Минтранса Башкирии, стоимость проезда для первой категории транспортных средств днем составит 100 рублей, ночью — 20 рублей, для остальных категорий транспорта (второй, третьей и четвертой) — 250 и 50 рублей соответственно. Для общественного транспорта, школьных автобусов, машин специальных служб и почты проезд будет бесплатным.