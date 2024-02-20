Нацбанк Беларуси снизил курс доллара и повысил курс евро на 20 февраля 2024

Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 20 февраля 2024, вторник, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,2398 рубля, 1 евро — 3,4908 BYN, 100 российских рублей — 3,5071 белорусского рубля.