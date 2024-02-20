China Southern Airlines увеличивает число рейсов из Владивостока в Яньцзи

Со 2-го марта китайская авиакомпания China Southern Airlines намерена увеличить количество международных рейсов из Яньцзи во Владивосток и обратно с одного рейса в неделю до двух. Как сообщает Яньбяньская радио- и телестанция, рейсы будут выполняться каждую среду и субботу.