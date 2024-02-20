China Southern Airlines увеличивает число рейсов из Владивостока в Яньцзи

Со 2-го марта китайская авиакомпания China Southern Airlines намерена увеличить количество международных рейсов из Яньцзи во Владивосток и обратно с одного рейса в неделю до двух. Как сообщает Яньбяньская радио- и телестанция, рейсы будут выполняться каждую среду и субботу.
Рейс CZ5087 будет вылетать из Яньцзи в 17:50 и прилетать во Владивосток в 20:50. Время указано местное. Общая продолжительность полета 1 час.
Обратный рейс CZ5088 должен вылетать из Владивостока в 22:00. Прибывать в Яньцзи лайнер будет в тот же день в 21:30. Время для обоих городов указано местное.
Китайское СМИ отмечает, что увеличив количество международных рейсов из Яньцзи во Владивосток, China Southern Airlines обеспечит больше комфортных туристических услуг для пассажиров из Китая и России, а также будет способствовать дальнейшему развитию культурных обменов и торгово-экономического сотрудничества между двумя народами.