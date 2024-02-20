Многолетний долгострой снесут в самом центре Хабаровска

Судьбу одного самого известного хабаровского долгостроя решил суд по требованию городской прокуратуры — речь идёт о незавершённом многоэтажном здании на улице Шеронова, 89 в самом центре краевой столицы. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», объект начала возводить в 2006 году компания «Строймикс-А», но в 2013 году её признали банкротом.
— Застройщик возводил многоэтажное административное здание со встроенной гостевой парковкой и магазинами, но так его и не закончил. В настоящее время объект не соответствует градостроительным нормам и правилам, техническое состояние несущих конструкций непригодно для эксплуатации и достройки. На сегодняшний день большинство долей принадлежат ООО «Альянс-Стройиндустрия», а остальные — физическим лицам, — рассказали в пресс-службы прокуратура Хабаровского края. Собственники недостроенного здания на протяжении многих лет не делали ничего, чтобы завершить проект. Также должным образом не были проведены консервация, что окончательно со временем привело сооружение в негодность. В настоящее время оно стоит в руинах и представляет опасность для тех, кто зашёл на территорию замороженной стройплощадки. В связи с этим прокурор города направил в суд исковое заявление с требованием снести долгострой.
В краевой арбитражной инстанции на сторону надзорного ведомства не встали, после чего решение было обжаловано в вышестоящем органе. В итоге, постановлением шестого арбитражного апелляционного суда прошлое определение было отменено и иск хабаровского прокурора удовлетворили. Ответчика обязали снести объект недвижимости в течение шести месяцев. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.