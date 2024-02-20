Многолетний долгострой снесут в самом центре Хабаровска

— Застройщик возводил многоэтажное административное здание со встроенной гостевой парковкой и магазинами, но так его и не закончил. В настоящее время объект не соответствует градостроительным нормам и правилам, техническое состояние несущих конструкций непригодно для эксплуатации и достройки. На сегодняшний день большинство долей принадлежат ООО «Альянс-Стройиндустрия», а остальные — физическим лицам, — рассказали в пресс-службы прокуратура Хабаровского края. Собственники недостроенного здания на протяжении многих лет не делали ничего, чтобы завершить проект. Также должным образом не были проведены консервация, что окончательно со временем привело сооружение в негодность. В настоящее время оно стоит в руинах и представляет опасность для тех, кто зашёл на территорию замороженной стройплощадки. В связи с этим прокурор города направил в суд исковое заявление с требованием снести долгострой.