В каких городах Казахстана самая дорогая коммуналка, подсчитали аналитики

Расходы на коммунальные услуги относятся к обязательным. Они могут занимать до 27,3 тыс. тенге в месяц для семьи из трех человек в зависимости от города. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.