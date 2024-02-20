В каких городах Казахстана самая дорогая коммуналка, подсчитали аналитики

Холодная и горячая вода, электроэнергия, отопление, газ и даже вывоз мусора — все это относится к коммунальным услугам, которые казахстанцы оплачивают ежемесячно.
Напомним, что в 2023 году отмечалось их подорожание на 10−30%, связанное с запуском программы «Тариф в обмен на инвестиции». Она была создана для финансирования ремонта и содержания объектов соответствующей инфраструктуры, которые работали в убыток.
Аналитики Telegram-канала «Черный лебедь, рак и щука» решили подсчитать, сколько потратит семья из трех человек в зимний период на содержание квартиры площадью 60 кв. м в самых дорогих городах Казахстана.
Для удобства расчетов условно семья на одного человека потребляет 3 куб. м холодной и 2 куб. м горячей воды, а также 100 кВт/ч электроэнергии.
Самые дорогие города
Согласно данным аналитиков, в среднем по стране расходы на коммунальные платежи у казахстанцев составляют 22 007,2 тенге. Это около 5,6% от средней зарплаты по стране, равной 393 605 тенге.
Как указывается в источнике, по стоимости коммунальных услуг на семью из трех человек ожидаемым лидером оказался Алматы — ее расходы составят 27 364,2 тенге в месяц или 5,8% от средней зарплаты.
При этом в их структуре отдельно выделяется стоимость:
- электроэнергии — составляет 2 352 тенге за 100 кВт/ч;
- кубометра горячей воды — 528,5 тенге, хотя в среднем по Казахстану тариф равен 390,8 тенге;
- вывоза мусора — 553 тенге платит за это каждый алматинец ежемесячно (440 тенге — по стране);
- 50-литрового баллона сжиженного газа — при средней цене в 3 896 тенге в Алматы он стоит 5 000 тенге;
- отопления — 206,34 тенге за кв. м, что обходится населению дороже, чем где-либо по стране.
Напомним, что Алматы также оказался самым дорогим городом для жизни в Центральной Азии.
Кто еще в лидерах
Неожиданно второе место по стоимости коммунальных услуг занял Костанай — здесь за месяц жители тратят в среднем 23 600,1 тенге. Это около 7% от уровня средней зарплаты. А по стоимости отдельных услуг выделяются:
- электроэнергия — 2 244 тенге за 100 кВт/ч;
- горячая и холодная вода — 381,3 тенге и 86,24 тенге за кубометр соответственно;
- вывоз мусора — также оказался недешевым и достигает 453 тенге с человека.
Тройку лидеров замыкает крупнейший по площади мегаполис — Шымкент. Здесь семья из трех человек потратит на коммуналку 23 225,2 тенге за месяц.
При этом его жители имеют самую низкую в Казахстане стоимость оплаты на содержание жилища — всего 17,89 тенге за кв. м. Также относительно немного они тратят на вывоз мусора — 395 тенге с человека.
Однако из-за более низкого уровня доходов доля затрат на коммуналку здесь оказалась самой высокой среди городов с наиболее дорогим чеком по квитанции — 8% от средней зарплаты. Также в пятерку лидеров вошли Уральск (22 814,88 тенге в месяц) и Караганда (21 681,8 тенге).
Напомним, что в Казахстане планируют ввести разные тарифы на воду по уровню потребления. Также некоторые казахстанцы могут получить жилищную помощь для оплаты коммуналки в Казахстане.