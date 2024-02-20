В текущем году в крае откроется еще пять ресторанов

На сегодняшний день в Красноярском крае зарегистрировано более трех тысяч предприятий общественного питания. За прошлый год прирост составил 46 заведений. До конца июня 2024 года рестораторы региона планируют открыть еще пять новых точек.
«Представитель крупной ресторанной группы в крае сообщил о намерении запустить уже этой весной гастрономический рынок. Его площадь составит свыше 3,5 тысяч квадратных метров, большую часть займут рестораны и кафе», — поделился результатами опроса предприятий управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.
Кроме того, с увеличением спроса на доставку готовых блюд, в прошлом году увеличивалось количество ресторанов и кафе, которые работают с сервисами доставки еды.
В Сибири курьеры вошли в десятку самых высокооплачиваемых рабочих специальностей. Количество вакансий курьеров в Красноярском крае выросло за прошлый год на 41%.