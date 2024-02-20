В Хабаровском крае озвучили план по ремонту дорог на 2024 год

В Хабаровском районе Хабаровского края намерены в 2024 году привести в порядок 23 объекта улично-дорожной сети протяженностью 10,5 километра. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, работы выполнят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
В планах обновить две дороги в Восточном сельском поселении: улицу Центральную в селе Малиновка протяженностью 900 метров и переулок Весенний в селе Восточное длиной 200 метров. Здесь намерены уложить асфальтобетонное покрытие, водоотводную систему, убрать пучинистые участки. В Хабаровском районе в 2023 году закончились ремонтные работы раньше, чем ожидалось.
Ожидается, что ремонт дорог пройдет также в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и ряде объектов на региональных дорогах. В общей сложности обновят не менее 90 километров. В крае также ведется масштабная работа по приведению в нормативное состояние мостов на дорогах регионального и межмуниципального значения.