В Хабаровском крае озвучили план по ремонту дорог на 2024 год

Ожидается, что ремонт дорог пройдет также в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и ряде объектов на региональных дорогах. В общей сложности обновят не менее 90 километров. В крае также ведется масштабная работа по приведению в нормативное состояние мостов на дорогах регионального и межмуниципального значения.