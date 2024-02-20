Пять многоквартирных домов для расселения аварийного фонда сдадут в Хабаровске

Пять многоквартирных домов под расселение аварийного жилья сдадут в Хабаровске на улице Аэродромной уже в ближайшее время. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», построены они по адресной программе в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. На три дома получено заключение о соответствии и сейчас на стадии оформления находятся документы на разрешении их на ввод в эксплуатацию.
По информации пресс-службы министерства ЖКХ Хабаровского края, в новые дома переедут 907 человек, которые остро нуждаются в улучшении жилищных условий. По словам главы ведомства Анжелики Мироновой, сейчас регионе расселяются дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года.
— Вопрос достройки многоквартирных домов для жителей, проживающих в аварийном жилье, находится на особом контроле в министерстве ЖКХ, правительстве и надзорных органах края. Ввод в эксплуатацию данных домов позволит обеспечить расселение более 13 тысяч квадратных метров аварийного жилья. На реализацию указанных мероприятий предусмотрено финансирование в размере 2,5 миллиардов рублей, из которых большая часть — средства Фонда развития территорий, — отметила Миронова. Сейчас в Хабаровском крае по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда запланировано возведение 12 многоквартирных домов, из них уже построены и введены в эксплуатацию — один в Селихино, два в Бикине, два в посёлке Токи, один в селе Пивань. Кроме того, в ближайшее время планируется достроить два дома в Хабаровске и один в Комсомольске-на-Амуре.
Напомним, что с 2019 года благодаря программе в Хабаровском крае расселено около 75 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда, а в благоустроенные квартиры переехали свыше четырёх тысяч человек. Отметим, что в ходе последней встречи главы государства и губернатора региона, Михаил Дегтярев обратился с просьбой к президенту России выделить дополнительное финансирование на расселение бараков в Хабаровске. Ранее, благодаря решению национального лидера, край получил на эти цели 600 миллионов рублей.