Пять многоквартирных домов для расселения аварийного фонда сдадут в Хабаровске

— Вопрос достройки многоквартирных домов для жителей, проживающих в аварийном жилье, находится на особом контроле в министерстве ЖКХ, правительстве и надзорных органах края. Ввод в эксплуатацию данных домов позволит обеспечить расселение более 13 тысяч квадратных метров аварийного жилья. На реализацию указанных мероприятий предусмотрено финансирование в размере 2,5 миллиардов рублей, из которых большая часть — средства Фонда развития территорий, — отметила Миронова. Сейчас в Хабаровском крае по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда запланировано возведение 12 многоквартирных домов, из них уже построены и введены в эксплуатацию — один в Селихино, два в Бикине, два в посёлке Токи, один в селе Пивань. Кроме того, в ближайшее время планируется достроить два дома в Хабаровске и один в Комсомольске-на-Амуре.