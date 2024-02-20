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В Новосибирской области нашли тонну опасной молочной продукции

Результаты за 2023 год опубликовал Роспотребнадзор.
Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области на полки магазинов не попало около тонны опасной молочной продукции. Итогами за прошлый год поделился региональный Роспотребнадзор.

-В 2023 году исследована 2691 проба молочной продукции, в том числе, на соответствие гигиеническим нормативам, — отметили в ведомстве.

К поставщикам, чья продукция не соответствовала стандартам, были приняты меры, прописанные в законе «О техническом регулировании».

Роспотребнадзор предупреждает, если вы купили некачественный товар, то можете обратиться к ним.

здоровье
торговля