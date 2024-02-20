В Новосибирской области нашли тонну опасной молочной продукции

В Новосибирской области на полки магазинов не попало около тонны опасной молочной продукции. Итогами за прошлый год поделился региональный Роспотребнадзор.
-В 2023 году исследована 2691 проба молочной продукции, в том числе, на соответствие гигиеническим нормативам, — отметили в ведомстве.
К поставщикам, чья продукция не соответствовала стандартам, были приняты меры, прописанные в законе «О техническом регулировании».
Роспотребнадзор предупреждает, если вы купили некачественный товар, то можете обратиться к ним.