Пермская мэрия через суд выселила жильцов из аварийного дома

За первые два месяца 2024 года Орджоникидзевский районный суд г. Перми в рассмотрел пять гражданских дел по иску администрации города к пермякам, проживающим в ветхом помещении. Дом 1959 года постройки по адресу пер. Талицкий, 4 был признан аварийным еще в 2015 году, но его никак не удавалось расселить для дальнейшего сноса. Собственники не хотели покидать здание.
По всем пяти делам назначалась оценочная экспертиза. С учетом заключения эксперта суд удовлетворил требования муниципалитета, взыскал в пользу пермяков выкупную цену жилых помещений, отмечают в пресс-службе суда. Ответчиков признали утратившими право пользования аварийным жильем и выселили их.
Право собственности на объект признаны за администрацией Перми. Решения в законную силу не вступили, так что у ответчиков есть возможность их обжаловать.