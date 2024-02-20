Пермская мэрия через суд выселила жильцов из аварийного дома

За первые два месяца 2024 года Орджоникидзевский районный суд г. Перми в рассмотрел пять гражданских дел по иску администрации города к пермякам, проживающим в ветхом помещении. Дом 1959 года постройки по адресу пер. Талицкий, 4 был признан аварийным еще в 2015 году, но его никак не удавалось расселить для дальнейшего сноса. Собственники не хотели покидать здание.