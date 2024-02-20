23 дорожных объекта восстановят в Хабаровском районе

Сразу 23 участка улично-дорожной сети отремонтируют в Хабаровском районе в текущем году. Общая протяженность отремонтированных дорог превысит 10 километров, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Реализуется федеральный проект «Безопасные качественные дороги» в Хабаровском крае уже не первый год и был запущен по распоряжению президента России.
Первым этапом работ станут ремонтные работы на улице Центральная в селе Малиновка протяженностью 900 метров, также работы пройдут в переулок Весенний в селе Восточное, чья длина составляет 200 метров. На двух дорожных участках появится освещение, новый асфальт и водоотведение. На обоих дорогах появится новый асфальт, водоотводные канавы и водопропускные трубы. Кроме того, там будут ликвидированы все пучинистые места.
Как добавили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, большое внимание улучшению качества дорог уделяет Хабаровский муниципальный район. Три года подряд работы по дорожному нацпроекту выполняются здесь с опережением сроков, и подрядчики приступают к выполнению работ следующего года.
Отметим, что благодаря нацпроекту в крае увеличивается доля дорог, соответствующих нормативным требованиям, что в свою очередь положительно сказывается на возможностях развития бизнеса и способствует росту экономики региона.