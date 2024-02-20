23 дорожных объекта восстановят в Хабаровском районе

Первым этапом работ станут ремонтные работы на улице Центральная в селе Малиновка протяженностью 900 метров, также работы пройдут в переулок Весенний в селе Восточное, чья длина составляет 200 метров. На двух дорожных участках появится освещение, новый асфальт и водоотведение. На обоих дорогах появится новый асфальт, водоотводные канавы и водопропускные трубы. Кроме того, там будут ликвидированы все пучинистые места.