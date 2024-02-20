В Перми за долг более миллиарда ликвидировали автохолдинг

Как следует из картотеки суда, ООО «Экс Авто» была признана банкротом в 2015 году. Компания не смогла пережить кризис несмотря на то, что была крупнейшим дилером в Перми. В ее портфеле насчитывалось 12 брендов. После признания «Экс Авто» несостоятельным, большая часть недвижимого имущества была распродана на торгах.