«Белгоспищепром» сказал, что будет с сахаром в Беларуси в 2024

Он акцентировал внимание на том, что в 2023 году случился исторический урожай сахарной свеклы. Так, было заготовлено 5284 тысячи тонн корнеплодов. Это, заметил Яковчиц, даст возможность обеспечить производство сахара на уровне более 660 тысяч тонн. Он отметил, что из урожая 2022 года удалось произвести 565 тысяч тонн, сказав, что это дает надежду на большой экспортный задел. Зампред «Белгоспищепрома» уточнил, что внутренний рынок по сахару уже стабилизировался.