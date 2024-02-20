Омский градостроитель заявил, что Омску нужно ещё пять мостов

— Я считаю, что Омску нужно ещё пять мостов. Если вспоминать решения генерального плана, то ими заложено строительство ещё двух автомобильных мостов через Иртыш и двух пешеходных через Омь. Конечно, нужно связывать Старый Кировск с Ленинским округом в створе железнодорожного моста. Левый берег с Нефтяниками тоже необходимо связывать. Ключевыми я считаю эти два моста, — сказал Бальцер.