Омский градостроитель заявил, что Омску нужно ещё пять мостов

Гендиректор института территориального планирования «Град» Илья Бальцер прокомментировал порталу Om1.ru транспортные проблемы города. По его словам, в генеральном плане Омска (ИТП «Град» — его разработчик) предусмотрено ещё пять мостов.
— Я считаю, что Омску нужно ещё пять мостов. Если вспоминать решения генерального плана, то ими заложено строительство ещё двух автомобильных мостов через Иртыш и двух пешеходных через Омь. Конечно, нужно связывать Старый Кировск с Ленинским округом в створе железнодорожного моста. Левый берег с Нефтяниками тоже необходимо связывать. Ключевыми я считаю эти два моста, — сказал Бальцер.
Также генплан предусматривает два велопешеходных моста через Омь — в районе Речного вокзала и в районе «Триумфа». Ещё один мост, который должен связать Амурский посёлок с окружной дорогой, собирается строить по концессии компания «ИФР-Омь». Он будет платным.
Однако, отмечает Бальцер, некоторые планы можно скорректировать. Например, строительство Северного обхода разгрузит мост 60 лет ВЛКСМ (у Телецентра), по которому сейчас идёт большой грузовой поток на территорию особой экономической зоны «Авангард».
— Мосты — это дорого. Мы не сможем построить все, которые нам необходимы. Если будет реализован Северный обход, и там появится мост, то строительство моста между Левобережьем и Нефтяниками станет уже менее приоритетным, — считает эксперт.
Ещё одна мысль — вместо строительства мостов вложить деньги в развитие территорий, чтобы исключить ежедневные маятниковые миграции омичей с одного берега на другой.
— Может быть, часть этих денег пустить на поддержку строительства рабочих мест на Левом берегу, для того чтобы просто не было потребности туда-сюда ездить каждый день, — отмечает он.