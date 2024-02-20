Юные волгоградцы смогут получить гранты до 15 млн рублей на реализацию своих проектов

Как проинформировали в обладминистрации, в прошлом году получили гранты в сумме более 9 млн рублей за победу в конкурсе 8 волгоградцев. Среди их проектов — различные спортивные мероприятия, экоакции, фестивали.
В этом году проекты могут быть посвящены темам добра, единства народов России, семьи, взаимопомощи, сохранения исторической память и др.
Напомним, в Волгоградской области особое внимание уделяется развитию и самореализации молодежи. Ее идеи поддерживаются и реализуются в рамках нацпроекта «Образование», а глава региона Андрей Бочаров лично поддерживает инициативы молодых волгоградцев. Одним из таких масштабных проектов стал фестиваль #ТриЧетыре.