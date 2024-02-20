Задержки рейсов объяснил президент аэропорта Алматы

«В алматинском аэропорту было 40 см снега. Тяжело поддерживать работу аэропорта в такой обильный снегопад. У нас было два задержанных рейса, но, тем менее, мы хотели, чтобы аэропорт был открыт. Но поскольку есть регулирование, связанное с безопасностью, были задержки. Например, если вы уберете наледь с самолета, то он сразу должен отбыть. Мы убираем наледь один за другим. Самолет сразу улетает, и только потом мы можем перейти к следующему. Мы не можем рисковать жизнями наших пассажиров», — сообщил президент аэропорта.