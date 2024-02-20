В Минздраве Крыма рассказали, каких специалистов не хватает в больницах

Министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский рассказал, каких специалистов не хватает в больницах. Об этом сообщает телеканал «Крым 24».
— Безусловно, мы испытываем дефицит некоторых кадров. Это, в первую очередь, узкие специалисты, — отметил Скорупский.
По его словам, речь идет об анестезиологах-реаниматологах, эндокринологах, психиатрах и онкологах. Министр рассказал, что больницы укомплектованы средним и младшим персоналом на 90%.
Для того, чтобы привлекать в Крым специалистов, в республике реализуют разные меры поддержки. Глава Минздрава пояснил, что медикам, работающим в селах, компенсируют затраты на услуги ЖКХ. Им также предоставляют компенсацию за аренду жилья и возможность погашать этими средствами ипотеку.