В Минздраве Крыма рассказали, каких специалистов не хватает в больницах

Для того, чтобы привлекать в Крым специалистов, в республике реализуют разные меры поддержки. Глава Минздрава пояснил, что медикам, работающим в селах, компенсируют затраты на услуги ЖКХ. Им также предоставляют компенсацию за аренду жилья и возможность погашать этими средствами ипотеку.