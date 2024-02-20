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На сколько подорожал бензин на Южном Урале

ЧЕЛЯБИНСК, 20 февраля, ФедералПресс. В Челябинской области на 8,5% подорожал бензин за 2023 год. Повышение цен коснулось всех марок. Статистику опубликовал Челябинскстат.

«Индекс потребительских цен на бензин автомобильный в январе 2024 года к декабрю 2023 года составил 100,4%. К январю 2023 года показатель достиг 108,5%», — сообщили в Челябинскстате.

Топливо марки АИ-98 находится на первом месте по росту цен — на 10,8%. Стоимость бензина марки АИ-95 выросла на 8,1%. Прирост в цене марки АИ-92 составил 7,7%.

В январе текущего года, по сравнению с декабрем 2023 года, бензин подорожал незначительно, в пределах 0,3−0,5%.

Ранее «ФедералПресс» писал, что удары ВСУ по российским нефтебазам и НПЗ могут вызвать дефицит бензина на внутреннем рынке и взлет цен на топливо.

топливо