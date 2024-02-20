Привыкаем жить без света: Жители четырех районов Кишинева, а также пригородов, во вторник, 20 февраля, останутся без электричества — публикуем адреса

Premier Energy сообщает, что во вторник, 20 февраля, будут проводиться плановые работы по техническому обслуживанию, реконструкции и модернизации электрических сетей, из-за которых по некоторым адресам в Кишинёве не будет электричества. сообщает nokta.md.
Ботаника
9:00 — 13:00.
- бульвар Куза-Вода ¼, 17/4, 17/5, 17/6, 17/8, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 19/7, 19/8, 19/ 10, 21/2,
- ул. Индепенденцей 21, 30 (частично).
9:20 — 16:30.
- ул. Мунчештская 350 (частично).
13:00 — 17:00.
- бульвар Дачия 31/1,
- бульвар Дечебал 139 (частично).
- Сынжера.
9:00 — 17:00.
- ул. Алеку Руссо,
- ул. Богдан Водэ,
- ул. Дечебал,
- ул. Михаила Ломоносова,
- ул. Сергея Лазо,
- ул. Сынжера,
- ул. Виилор (частично).
Буюканы
9:10 — 16:20.
- площадь Дмитрия Кантемира 1 (частично),
- ул. Букурей 1, 1/1, ⅙, 16 (частично),
- ул. Иона Крянгэ 43А (частично).
Центр
9:00 — 17:00.
- ул. Гренобля 134/2 (частично).
- Коммуна Будешты.
9:15 — 17:00.
- ул. Богдана Петричейку Хашдеу,
- ул. Будешты,
- ул. Кишинёвская,
- ул. Георге Асаки,
- переулок Миорица,
- переулок Примавери,
- переулок Сфынтул Георге,
- переулок Цэрыний,
- ул. Василе Александри (частично).
Рышкановка
9:10 — 16:20.
- ул. Тудора Владимиреску 22 (частично).
Ставчены
9:30 — 17:00.
- ул. Алексея Матеевича,
- ул. Богдана Петричейку Хашдеу,
- ул. Ливезилор,
- ул. Михаила Фрунзе,
- ул. Миорица,
- ул. Нукарилор,
- ул. Салкымилор,
- ул. Ставчены,
- ул. Тинеретулуй,
- ул. Трандафирилор,
- ул. 31 августа (частично).