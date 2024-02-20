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Привыкаем жить без света: Жители четырех районов Кишинева, а также пригородов, во вторник, 20 февраля, останутся без электричества — публикуем адреса

Будут проводиться плановые работы по техническому обслуживанию, реконструкции и модернизации электрических сетей.

Premier Energy сообщает, что во вторник, 20 февраля, будут проводиться плановые работы по техническому обслуживанию, реконструкции и модернизации электрических сетей, из-за которых по некоторым адресам в Кишинёве не будет электричества. сообщает nokta.md.

Ботаника

9:00 — 13:00.

  • бульвар Куза-Вода ¼, 17/4, 17/5, 17/6, 17/8, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 19/7, 19/8, 19/ 10, 21/2,
  • ул. Индепенденцей 21, 30 (частично).

9:20 — 16:30.

  • ул. Мунчештская 350 (частично).

13:00 — 17:00.

  • бульвар Дачия 31/1,
  • бульвар Дечебал 139 (частично).
  • Сынжера.

9:00 — 17:00.

  • ул. Алеку Руссо,
  • ул. Богдан Водэ,
  • ул. Дечебал,
  • ул. Михаила Ломоносова,
  • ул. Сергея Лазо,
  • ул. Сынжера,
  • ул. Виилор (частично).

Буюканы

9:10 — 16:20.

  • площадь Дмитрия Кантемира 1 (частично),
  • ул. Букурей 1, 1/1, ⅙, 16 (частично),
  • ул. Иона Крянгэ 43А (частично).

Центр

9:00 — 17:00.

  • ул. Гренобля 134/2 (частично).
  • Коммуна Будешты.

9:15 — 17:00.

  • ул. Богдана Петричейку Хашдеу,
  • ул. Будешты,
  • ул. Кишинёвская,
  • ул. Георге Асаки,
  • переулок Миорица,
  • переулок Примавери,
  • переулок Сфынтул Георге,
  • переулок Цэрыний,
  • ул. Василе Александри (частично).

Рышкановка

9:10 — 16:20.

  • ул. Тудора Владимиреску 22 (частично).

Ставчены

9:30 — 17:00.

  • ул. Алексея Матеевича,
  • ул. Богдана Петричейку Хашдеу,
  • ул. Ливезилор,
  • ул. Михаила Фрунзе,
  • ул. Миорица,
  • ул. Нукарилор,
  • ул. Салкымилор,
  • ул. Ставчены,
  • ул. Тинеретулуй,
  • ул. Трандафирилор,
  • ул. 31 августа (частично).

ЖКХ