В очереди на капремонт в этом году числится 751 многоэтажный дом в Воронежской области

К настоящему времени рабочие завершили и сдали заказчику капитальный семи систем холодного водоснабжения и двух систем горячего водоснабжения, шести систем электроснабжения и яти систем водоотведения, одной системы теплоснабжения и одного подвала, пяти крыш, двух фундаментов и одной системы газоснабжения. Кроме того заменен один лифт.