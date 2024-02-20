В очереди на капремонт в этом году числится 751 многоэтажный дом в Воронежской области

В Воронеже начались работы в рамках краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов. На 2024 год намечено проведение 1900 видов работ в 751 доме. Продолжится программа замены лифтов. В Фонде капремонта сообщают, что в этом году заменить 715 лифтов в 219 домах. Общая стоимость работ составляет 5 млрд 804 рублей.
На сегодня бригады уже приступили к ремонту внутри помещений. В 22 многоквартирных домах с января этого года уже выполнили 31 вид работ. Конкурсные процедуры по отбору подрядных организаций провели еще в прошлом году.
К настоящему времени рабочие завершили и сдали заказчику капитальный семи систем холодного водоснабжения и двух систем горячего водоснабжения, шести систем электроснабжения и яти систем водоотведения, одной системы теплоснабжения и одного подвала, пяти крыш, двух фундаментов и одной системы газоснабжения. Кроме того заменен один лифт.
Ещё в 71 многоэтажке работы продолжаются. На ряде домов их готовность достигает 90%. Это ремонт внутридомовых систем, конструктивных элементов.