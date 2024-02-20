В Геленджике получили 72 млн рублей курортного сбора в 2023 году

В Геленджике к 1 мая планируют благоустроить несколько поселений. Так, в Архипо-Осиповке заменят плиточное мощение на центральной набережной. В Дивноморском отремонтируют балюстраду и заключат контракт на обустройство бульвара от улицы Пионерской в сторону набережной.