В Геленджике получили 72 млн рублей курортного сбора в 2023 году. Это на 10 млн рублей больше показателя 2022 года, сообщил мэр Алексей Богодистов.
По итогам 2023 года в реестре — 1066 операторов курортного сбора. Благодаря сознательности наших предпринимателей собрано 72 млн рублей.
В Геленджике к 1 мая планируют благоустроить несколько поселений. Так, в Архипо-Осиповке заменят плиточное мощение на центральной набережной. В Дивноморском отремонтируют балюстраду и заключат контракт на обустройство бульвара от улицы Пионерской в сторону набережной.
В Кабардинке обустроят новую часть набережной. В Пшадском округе благоустроят набережную в селе Криница и к 1 мая откроют парк площадью 2200 кв. метров.
2 марта стартует декада субботников. Приглашаю геленджичан принять участие в наведении санитарного порядка. Считаю, что самыми активными участниками должны стать представители санаторно-курортного комплекса и отрасли торговли.
Уточняется, что информацию о местах, где пройдут субботники, разместят дополнительно.