Волгоградцам рассказали, как за 10 лет изменится коммунальная инфраструктура

В комплексную 10-летнюю программу развития областного центра вошли свыше 600 мероприятий по 8 направлениям.
Запланировано продолжение работ по модернизации и развитию коммунальной инфраструктуры. В числе запланированного — строительство новых котельных, реализация программы «Чистое небо», программы изоляции тепловых сетей.
Кроме того, пройдет реконструкция, модернизация и капремонт сетей города, модернизация водоводов и трубопроводов, канализационных коллекторов, систем централизованного отопления к 63 социальным объектам и многое другое.