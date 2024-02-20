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Минсктранс: из-за снега транспорт может ходить с отклонением от графика

По предварительным прогнозам, осадки в белорусской столице должны закончиться к середине дня.
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Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 фев — Sputnik. Общественный транспорт в Минске из-за снегопада может ходить с отклонением от графика, сообщили в ГП «Минсктранс».

Снег начался в белорусской столице ночью во вторник, 20 февраля. По предварительным прогнозам, осадки должны закончиться к середине дня.

«Уважаемые пассажиры, в связи с погодными условиями возможны отклонения от установленного расписания движения пассажирского транспорта».

говорится в сообщении.

На предприятии отметили, что гражданам следует учитывать эту информацию при планировании поездок.

В свою очередь в УГАИ МВД Беларуси сообщили, что мокрый снег с дождем, плохая видимость и гололедица во вторник значительно осложнили дорожную ситуацию.

Водителям нужно выбирать наиболее безопасную скорость и дистанцию, не допускать резких маневров, особенно при проезде пешеходных переходов и перекрестков.

«В условиях плохой видимости всем важно сделать себя заметными на дороге: водителям — включить свет фар, пешеходам — обозначить себя фликерами», — сказали в ГАИ.