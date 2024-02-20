Минсктранс: из-за снега транспорт может ходить с отклонением от графика

МИНСК, 20 фев — Sputnik. Общественный транспорт в Минске из-за снегопада может ходить с отклонением от графика, сообщили в ГП «Минсктранс».
Снег начался в белорусской столице ночью во вторник, 20 февраля. По предварительным прогнозам, осадки должны закончиться к середине дня.
«Уважаемые пассажиры, в связи с погодными условиями возможны отклонения от установленного расписания движения пассажирского транспорта».
На предприятии отметили, что гражданам следует учитывать эту информацию при планировании поездок.
В свою очередь в УГАИ МВД Беларуси сообщили, что мокрый снег с дождем, плохая видимость и гололедица во вторник значительно осложнили дорожную ситуацию.
Водителям нужно выбирать наиболее безопасную скорость и дистанцию, не допускать резких маневров, особенно при проезде пешеходных переходов и перекрестков.
«В условиях плохой видимости всем важно сделать себя заметными на дороге: водителям — включить свет фар, пешеходам — обозначить себя фликерами», — сказали в ГАИ.