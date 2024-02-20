Калининградцам рассказали, при каких условиях появится местная корюшка

В Калининградской области объемы вылова корюшки при сохранении благоприятной погоды ожидаются на стабильном уровне.
Об этом сообщили в региональном Агентстве по рыболовству, отвечая на вопрос жителей в социальных сетях.
«Корюшка обычно ловится в марта по апрель. В Калининградской области промысел корюшки зависит от межгодовых колебаний, связанных с урожайностью отдельных поколений. В “урожайные” годы вылов корюшки составляет более 300 тонн в год», — пояснили в ведомстве.
Так же в эти дни в Калининградской области начался промысел салаки, в этом году на три недели раньше, чем обычно.