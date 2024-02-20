Волгоградцев стали чаще приглашать работать за границу

Выяснилось, что в прошлом году россияне получили 516 тыс. приглашений на иностранные вакансии, что на 38% больше, чем в 2022 году.
Самый высокий интерес к российским соискателям зафиксирован в таких странах, как Туркменистан, Аргентина, Великобритания, Румыния, Греция, Грузия, Южная Корея и Сербия.
Кроме того, стали приходить приглашения от таких стран, куда раньше не звали россиян, например, Иран, Словения, Бельгия, Марокко, Босния и Герцеговина.
В сотрудниках из нашего региона больше всего были заинтересованы Казахстан, Грузия и Беларусь.