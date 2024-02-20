Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Волгоградцев стали чаще приглашать работать за границу

Специалисты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали приглашения на нероссийские вакансии, полученные в 2023 году.
Источник: Волгоградская правда

Выяснилось, что в прошлом году россияне получили 516 тыс. приглашений на иностранные вакансии, что на 38% больше, чем в 2022 году.

Самый высокий интерес к российским соискателям зафиксирован в таких странах, как Туркменистан, Аргентина, Великобритания, Румыния, Греция, Грузия, Южная Корея и Сербия.

Кроме того, стали приходить приглашения от таких стран, куда раньше не звали россиян, например, Иран, Словения, Бельгия, Марокко, Босния и Герцеговина.

В сотрудниках из нашего региона больше всего были заинтересованы Казахстан, Грузия и Беларусь.

занятость