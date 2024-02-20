Лучшего экспортера выберут в Хабаровском крае

Краевой Центр поддержки экспорта объявил о начале приема заявок на участие в конкурсе «Лучший экспортер года Хабаровского края». Его проводят в рамках президентского нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» с целью привлечения новых российских компаний к внешнеторговой деятельности. Премию получат компании и индивидуальные предприниматели, достигшие наилучших результатов в экспорте товаров, работ и услуг за 2023 год. Заявки принимаются до 29 марта 2024 года.