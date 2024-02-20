Лучшего экспортера выберут в Хабаровском крае

Краевой Центр поддержки экспорта объявил о начале приема заявок на участие в конкурсе «Лучший экспортер года Хабаровского края». Его проводят в рамках президентского нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» с целью привлечения новых российских компаний к внешнеторговой деятельности. Премию получат компании и индивидуальные предприниматели, достигшие наилучших результатов в экспорте товаров, работ и услуг за 2023 год. Заявки принимаются до 29 марта 2024 года.
В конкурсе могут участвовать юридические лица и индивидуальные предприниматели из региона, занимающиеся экспортом несырьевых неэнергетических товаров, работ или услуг, которые не были признаны победителями или призерами предыдущего года.
Предприятиям и организациям, не включенным в список субъектов МСП предпринимательства, доступны номинации «Экспортер года в сфере промышленности» и «Новая география».
— Конкурс представляет для наших компаний возможность выйти на широкую аудиторию, поделиться своими достижениями и стать частью престижного сообщества лучших экспортеров региона. Победителей наградят ценными призами, включая сертификаты на обучение деловому английскому языку, на покупку авиабилетов или оплату проживания в гостинице на три дня в рамках организованных мероприятий Центра поддержки экспорта, а также на обучение инструментам продвижения и навыкам эффективных продаж и деловых переговоров, — рассказал директор Центра поддержки экспорта Хабаровского края Михаил Сергиенко.
В 2022 году конкурс выявил 12 победителей. В номинации «Прорыв года» победу одержали компании ООО «Тумнинский прииск» и ООО «Сонико-Чумикан».