Отпускные и зарплата: депутат назвал права россиян, которые работают без трудового договор

По словам парламентария, если не был заключен трудовой договор, приказ о приеме на работу не издавался, трудовая книжка не оформлялась, отношения все равно могут считаться трудовыми. Сотрудник может доказать факт трудовых отношений через суд. Это позволит ему получить отпускные, компенсацию морального вреда, расходы на юристов.