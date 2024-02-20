Отпускные и зарплата: депутат назвал права россиян, которые работают без трудового договор

Россияне, которые работают без трудового договора тоже имеют трудовые права. Так, у них есть возможность получать зарплату и уйти в оплачиваемый отпуск. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.
По словам парламентария, если не был заключен трудовой договор, приказ о приеме на работу не издавался, трудовая книжка не оформлялась, отношения все равно могут считаться трудовыми. Сотрудник может доказать факт трудовых отношений через суд. Это позволит ему получить отпускные, компенсацию морального вреда, расходы на юристов.
Если такого сотрудника уволили, он может вернуться на работу.
Говырин добавил, что заключение трудового договора происходит в тот момент, когда работник приступает к своим обязанностям. Если такой сотрудник напишет заявление на отпуск и потребует выплатить отпускные, он будет прав, передает News.ru (18+).