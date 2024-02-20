В Агидели может быть создана особая экономическая зона

13 февраля в Москве во время встречи Главы Башкортостана с министром экономического развития России Максимом Решетниковым были рассмотрены вопросы расширения площадей особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алга» в Уфимском районе и Салавате. Это необходимо для запуска новых производств совместно с белорусскими партнёрами. Об этом сегодня на еженедельном оперативном совещании в ЦУРе рассказал Радий Хабиров.