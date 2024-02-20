В Агидели может быть создана особая экономическая зона

«Это необходимо решать оперативно и подавать заявки. Мы также обсудили возможность расширения этого режима на город Агидель. Это сложная задача, но ее надо решать», — отметил руководитель региона.
Напомним, этот вопрос Радий Хабиров обсудил на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в январе 2023 года. По её итогам глава государства поручил проработать возможность создания ОЭЗ в городе Агидели.
Максим Решетников и Радий Хабиров обсудили ход реализации проекта строительства железнодорожной ветки Сибай — Подольск — Новорудная, а также подготовку к XX Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдёт в Уфе осенью 2024 года.