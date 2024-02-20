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В Агидели может быть создана особая экономическая зона

13 февраля в Москве во время встречи Главы Башкортостана с министром экономического развития России Максимом Решетниковым были рассмотрены вопросы расширения площадей особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алга» в Уфимском районе и Салавате. Это необходимо для запуска новых производств совместно с белорусскими партнёрами. Об этом сегодня на еженедельном оперативном совещании в ЦУРе рассказал Радий Хабиров.
Источник: Башинформ

«Это необходимо решать оперативно и подавать заявки. Мы также обсудили возможность расширения этого режима на город Агидель. Это сложная задача, но ее надо решать», — отметил руководитель региона.

Напомним, этот вопрос Радий Хабиров обсудил на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в январе 2023 года. По её итогам глава государства поручил проработать возможность создания ОЭЗ в городе Агидели.

Максим Решетников и Радий Хабиров обсудили ход реализации проекта строительства железнодорожной ветки Сибай — Подольск — Новорудная, а также подготовку к XX Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдёт в Уфе осенью 2024 года.

экономика