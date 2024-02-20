Хабаровский край получит 9 млрд рублей на социальную инфраструктуру

Правительство Российской Федерации утвердило размер дополнительного финансирования, которое получат регионы Дальнего Востока на развитие социальной инфраструктуры в период с 2027 по 2037 годы. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в общей сложности на реализацию долгосрочных проектов центров экономического роста ДФО выделят свыше 41 миллиарда рублей. Больше всего денег предусмотрено для Хабаровского края.
По информации издания «Парламентская газета», средства будут направлены на строительство детских садов, школ, культурных и спортивных учреждений, а также инженерных сетей и коммуникаций для предприятий и жилых домов. Согласно тексту постановления, деньги предоставляются на софинансирование расходов регионов при реализации концессионных соглашений, а также в качестве субсидий, которые будут предоставляться через министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Так, Хабаровскому краю собираются выделить свыше 8,9 миллиарда рублей, Магаданской области — 8,06 миллиарда, Приморскому краю — 7,2 миллиарда, Забайкальскому краю — 6,6 миллиарда, Бурятии — чуть больше 4 миллиардов, Камчатскому краю — 3,6 миллиарда, Якутии — 1,6 миллиарда, ЕАО — 950 миллионов и Чукотке — 533 миллиона.
Напомним, что в начале февраля стало известно об увеличении внебюджетного финансирования на реализацию проекта создания университетских кампусов, запущенного по инициативе президента России Владимира Владимировича Путина. Общая стоимость работ по созданию 17 кампусов на сегодняшний день составляет около 510 миллиардов рублей.