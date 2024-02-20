Хабаровский край получит 9 млрд рублей на социальную инфраструктуру

По информации издания «Парламентская газета», средства будут направлены на строительство детских садов, школ, культурных и спортивных учреждений, а также инженерных сетей и коммуникаций для предприятий и жилых домов. Согласно тексту постановления, деньги предоставляются на софинансирование расходов регионов при реализации концессионных соглашений, а также в качестве субсидий, которые будут предоставляться через министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.