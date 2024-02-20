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Еще шесть платных парковок появилось в центре Екатеринбурга. СПИСОК

В центре Екатеринбурга появилось еще шесть платных парковок. Их список утвердил глава города Алексей Орлов.

Список пополнили шесть локаций:

  1. Тургенева (от проспекта Ленина до улицы Клары Цеткин);
  2. Горького (от дома № 27 по улице Горького до Малышева);
  3. Толмачева (от дома № 10 по улице Толмачева до Малышева);
  4. Центральный рынок (от улицы Сакко и Ванцетти до Шейнкмана);
  5. Радищева (от улицы 8 Марта до Московской);
  6. Шейнкмана (от улицы Куйбышева до Малышева).

Теперь число платных парковочных мест в центре города составляет 2982 единицы. 309 из них — для водителей с особенностями здоровья.

Система платных парковок появилась в Екатеринбурге около 10 лет назад, но активно штрафовать горожан за неоплату начали с прошлого года. Сейчас штрафы составляют от 1000 до 3000 рублей. В декабре мэрия анонсировала, что размер наказания за неправильную или неоплаченную парковку в скором времени вырастет.

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