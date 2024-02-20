Еще шесть платных парковок появилось в центре Екатеринбурга. СПИСОК

Система платных парковок появилась в Екатеринбурге около 10 лет назад, но активно штрафовать горожан за неоплату начали с прошлого года. Сейчас штрафы составляют от 1000 до 3000 рублей. В декабре мэрия анонсировала, что размер наказания за неправильную или неоплаченную парковку в скором времени вырастет.