Еще шесть платных парковок появилось в центре Екатеринбурга. СПИСОК

Список пополнили шесть локаций:
- Тургенева (от проспекта Ленина до улицы Клары Цеткин);
- Горького (от дома № 27 по улице Горького до Малышева);
- Толмачева (от дома № 10 по улице Толмачева до Малышева);
- Центральный рынок (от улицы Сакко и Ванцетти до Шейнкмана);
- Радищева (от улицы 8 Марта до Московской);
- Шейнкмана (от улицы Куйбышева до Малышева).
Теперь число платных парковочных мест в центре города составляет 2982 единицы. 309 из них — для водителей с особенностями здоровья.
Система платных парковок появилась в Екатеринбурге около 10 лет назад, но активно штрафовать горожан за неоплату начали с прошлого года. Сейчас штрафы составляют от 1000 до 3000 рублей. В декабре мэрия анонсировала, что размер наказания за неправильную или неоплаченную парковку в скором времени вырастет.