На Кубани инвестор достроил склад для маркетплейса за 600 млн рублей. Вторую очередь мультитемпературного логистического комплекса класса «А» завершили под Новороссийском. Об этом сообщила директор по развитию «Логопарк Раевская 2» Галина Барская.
Объект площадью 15 тысяч кв. метров ввели в эксплуатацию 30 января 2024 года. Территория всего комплекса увеличилась до 25 тысяч кв. м.
Складской комплекс класса «А» сухого хранения построили под аренду крупного отечественного маркетплейса.
«Он продает товары, начиная от продуктов питания, заканчивая бытовой техникой. Учитывая географическое положение комплекса между Анапой и Новороссийском, у компании появится больше возможностей для оперативной транспортировки грузов», — цитирует Галину Барскую «РБК Краснодар».