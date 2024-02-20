На Кубани инвестор достроил склад для маркетплейса за 600 млн рублей. Вторую очередь мультитемпературного логистического комплекса класса «А» завершили под Новороссийском. Об этом сообщила директор по развитию «Логопарк Раевская 2» Галина Барская.