СКИФ в Новосибирске будут строить рабочие из Индии и Бангладеш

540 человек планируется привезти из Индии и еще 460 — из Бангладеш. Об этом сообщил BFM-Новосибирск со ссылкой на замминистра труда и соцразвития Новосибирской области Владимира Машанова.
Для сравнения: в 2023 году на весь регион было выдано всего 1007 разрешений.
Машанов объяснил, что в Новосибирск иностранные гастарбайтеры попадают по трем основаниям: при наличии разрешения на работу, по патенту и в случае наличия гражданства стран ЕврАзЭС, которым разрешения не требуется.
Заявки от работодателей на иностранную рабочую силу собирает специальная комиссия. Она же готовит экспертное заключение и отправляет заявку в Москву, где региону утверждают квоту.
На конец прошлого года готовность СКИФА составляла всего 30%. Между тем уже в конце 2024 года там планируют начать первые исследования. На реализацию этого проекта федералы планируют потратить 37 млрд рублей.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что Путин определил срок завершения строительства синхротрона СКИФ под Новосибирском.