В Приморье энергетики ДГК начинают ремонтную программу

Энергетики Дальневосточной генерирующей компании (входит в Группу РусГидро) приступают к выполнению ремонтной программы в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2024−2025 гг. в структурных подразделениях на территории Владивостока, Артема и Партизанска. Ключевые виды работ коснутся котельного и турбинного оборудования.
На Артемовской ТЭЦ самые крупные работы коснутся трех котлоагрегатов и двух турбоагрегатов. В 2024 году на станции продолжается выполнение программы повышения надежности (ППН). В рамках текущего ремонта здесь заменят гибы главного паропровода и прямые участки.
«На девятом котлоагрегате ППН включает замену регулирующего питательного клапана и запорных задвижек Ду 100, газоходов и другого оборудования. На котле № 13 проведем комплекс работ в рамках повышения надежности и капремонт, включающий замену водяного экономайзера, промежуточных камер и участков фестонных труб», — сообщает директор Артемовской ТЭЦ Евгений Авдеев.
На Партизанской ГРЭС текущий ремонт первого котла предусматривает обследование питательного трубопровода, замену газоходов, паросборной камеры и труб боковых экранов. На втором котле энергетики заменят элементы каркаса котла.
«В период подготовки турбинного оборудования к зиме планируем установку температурного контроля опорно-упорного подшипника в рамках программы повышения надежности, разработку и внедрение технологии виброконтроля турбин по программе научно-исследовательских и опытно-научных работ», — сообщает директор Партизанской ГРЭС Олег Арнаут.
На Владивостокской ТЭЦ-2 запланированы капитальные, средние и текущие ремонты. На котлоагрегате № 5 энергетики проведут экспертизу промышленной безопасности газоходов, растопочного пароохладителя и впрыскивающего пароохладителя. На пароперегревателях заменят задвижки. На девятом котле будут выполнены типовые работы, включающие экспертизу промышленной безопасности.
«К следующей зиме ведется подготовка и турбинного оборудования. На турбоагрегате № 3 во время текущего ремонта планируется проведение экспертизы подогревателей высокого давления и трубопроводов теплосети», — сообщает директор Владивостокской ТЭЦ-2 Сергей Трубецкий.
«Наша задача — эффективно и в срок подготовить оборудование станции к периоду зимних максимумов с целью обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей Владивостока», — сообщает директор ТЭЦ «Восточная» Андрей Бесчастнов.