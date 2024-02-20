В Приморье энергетики ДГК начинают ремонтную программу

На Артемовской ТЭЦ самые крупные работы коснутся трех котлоагрегатов и двух турбоагрегатов. В 2024 году на станции продолжается выполнение программы повышения надежности (ППН). В рамках текущего ремонта здесь заменят гибы главного паропровода и прямые участки.