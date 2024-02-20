Из Омска с весны запустят субсидированные рейсы в четыре города

Так, с апрел авиакомпания «ЮВТ Аэро» запускает рейс Омск — Абакан и Омск — Самара; самолеты по этим направлениям будут отправляться три раза в неделю.
С 1 мая эта же авиакомпания запустит востребованный в весенне-летнем сезоне прямой рейс Омск — Горно-Алтайск. Рейсы будут выполняться дважды в неделю на самолетах CRJ-200.
А 3 апреля авиакомпания «Северный ветер» запускает субсидированный рейс из Омска в Казань. Омичей в столицу Республики Татарстан доставит «Боинг 737−800».
В Омском аэропорту напомнили, что субсидированные перевозки софинансируют Росавиация, регионы, а также авиакомпании, благождаря чему удается значительно снизить стоимость билетов. Купить субсидированные билеты могут все категории населения.
Кроме того, в действующем зимнем расписании значатся субсидируемые рейсы из Омска в Екатеринбург, Минеральные Воды, Нижневартовск, Надым, Новый Уренгой, Ноябрьск, Салехард, Сургут, Тобольск, Томск, Уфу, Ханты-Мансийск.