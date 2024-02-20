В Новосибирске банк не смог обжаловать признание кредита недействительным

Новосибирский областной суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции о признании кредитного договора недействительным. Об этом сообщает Управление Судебного департамента в Новосибирской области.
Суд установил, что местную жительницу в марте прошлого года обманули мошенники, сообщив, что на ее имя пытаются оформить кредиты. На следующий день женщина узнала, что на ее имя в четырех банках взяли займы, деньги с которых переведены на счета неизвестных.
Далее потерпевшая оформила кредит на сумму 422 180 рублей на 60 месяцев и перечислила деньги на счета неизвестных.
Впоследствии Новосибирский областной суд пришел к выводу, что банк должен был учитывать интересы потребителя и обеспечивать безопасность услуг. Банк же не убедился, что именно клиент берет кредит. Апелляционная жалоба банка не удовлетворена, решение о признании кредитного договора недействительным оставлена без изменения.