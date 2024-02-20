В Новосибирске банк не смог обжаловать признание кредита недействительным

Суд установил, что местную жительницу в марте прошлого года обманули мошенники, сообщив, что на ее имя пытаются оформить кредиты. На следующий день женщина узнала, что на ее имя в четырех банках взяли займы, деньги с которых переведены на счета неизвестных.