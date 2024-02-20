Стало известно, какими продуктами полностью обеспечивает себя Башкирия

«Регион полностью обеспечивает свои потребности по молоку и молочной продукции (самообеспеченность — 121,6%), свинине (140%), говядине (108,1%), сахару (в 6,7 раза), растительному маслу (в 6,8 раза), картофелю (149%), свежим огурцам (108%) и томатам (152%). Остается потребность в мясе птицы, муке и мучных изделий, а также в сырах и овощах борщевого набора», — констатировал глава аграрного ведомства, отметив при этом, что увеличение объемов производства пищевой продукции в прошлом году наблюдалось практически по всем ключевым позициям.