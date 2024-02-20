Стало известно, какими продуктами полностью обеспечивает себя Башкирия

Как сообщил на оперативном совещании правительства в ЦУРе Ильшат Фазрахманов, организациями пищевой и перерабатывающей промышленности региона за 2023 год было отгружено продукции (включая напитки) на 160 млрд рублей, или 106,5% к 2022 году. Из них пищевых продуктов реализовано на 130,5 млрд рублей (104,2%), напитков — 29,1 млрд рублей (118%).
Индекс производства пищевых продуктов сложился на уровне 100,1% против среднероссийского показателя в 105,9%, напитков — 101,9% (в целом по России — 101,4%).
«Регион полностью обеспечивает свои потребности по молоку и молочной продукции (самообеспеченность — 121,6%), свинине (140%), говядине (108,1%), сахару (в 6,7 раза), растительному маслу (в 6,8 раза), картофелю (149%), свежим огурцам (108%) и томатам (152%). Остается потребность в мясе птицы, муке и мучных изделий, а также в сырах и овощах борщевого набора», — констатировал глава аграрного ведомства, отметив при этом, что увеличение объемов производства пищевой продукции в прошлом году наблюдалось практически по всем ключевым позициям.
Общий объем произведенной в 2023 году пищевой продукции превысил в Башкирии 2 млн тонн. Это на 11% больше, чем в 2022 году.
«Темпы есть, рост идет, но надо стартовать поактивнее. Плюс 11 процентов — хороший результат, но надо двигаться дальше», — прокомментировал выступление Ильшата Фазрахманова Глава Башкирии Радий Хабиров.