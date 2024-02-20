В Новосибирской области на ремонт федеральной трассы выделили 360 миллионов рублей

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске МП «МЕТРО МиР» задолжало подрядчику больше 17 миллионов за обслуживание мостов. Редакция также писала о том, что «Лукойл» намерен взыскать с новосибирских бизнесменов более 120 миллионов рублей. Читайте также: в Новосибирске вновь продлили разрешение на строительство нового кампуса НГУ.