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В Новосибирской области на ремонт федеральной трассы выделили 360 миллионов рублей

В Новосибирской области ищут подрядчика для ремонта федеральной трассы К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар». Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Источник: ТУАД

Из закупочной документации следует, что заказчиком работ выступает Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области. Начальная цена контракта составляет 360,59 миллиона рублей.

Следует пояснить, что речь идет об отрезках дороги км 396+644 — км 399+130, км 406+000 — 408+814 протяженностью 5,3 километра. Потенциальный подрядчик обязуется заменить верхний слой асфальтового покрытия, нанести дорожную разметку, установить дорожные знаки и сигнальные столбики.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 4 марта. Ремонт трассы будет проходить в три этапа. Завершить весь объем работ необходимо до 10 октября нынешнего года.

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске МП «МЕТРО МиР» задолжало подрядчику больше 17 миллионов за обслуживание мостов. Редакция также писала о том, что «Лукойл» намерен взыскать с новосибирских бизнесменов более 120 миллионов рублей. Читайте также: в Новосибирске вновь продлили разрешение на строительство нового кампуса НГУ.

Егор САФРОНОВ.