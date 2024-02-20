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Иркутскому юристу прислали белый гроб в качестве «валентинки»

Жительница «Хрустального парка» считает, что дело в противостоянии жителей и застройщика.
Источник: ИРСИТИ

В Иркутске новый громкий скандал. В День всех влюбленных юристу Анне Онисюк, которая проживает в микрорайоне «Хрустальный парк», подбросили к дому маленький беленький гробик с надписью «Это мой тебе подарок. Валентин». Жуткий подарок Анна связала со своей работой в качестве представителя инициативной группы жителей поселка «Хрустальный парк». Жители сейчас общаются с застройщиками, требуя от них исполнения обещаний.

Журналистам Анна сказала четко, что подозревает в преподнесении «подарочка» граждан, имеющих отношение к компании-застройщику. После того как увидела «подношение», женщина вызвала спасателей и написала комментарий в телеграм-канал губернатора Игоря Кобзева. Через полтора часа после вызова прибыли сотрудники ДПС, которые обследовали окрестности, потом приехал кинолог с собакой, гроб вскрыли, ничего подозрительного не нашли.

Для того чтобы понять подоплеку, стоит вспомнить историю жилого микрорайона «Хрустальный парк», который позиционировался как «город на природе». Он состоит из нескольких кварталов, которые носят экзотические названия — Итальянский, Испанский, Чешский, Финский, Французский и квартал Vila. В 2021 году застройщик анонсировал строительство еще трех кварталов — Австрийского, Немецкого и Греческого. По проекту все дома в микрорайоне малоэтажные, два-три этажа, почти коттеджи (точнее, таунхаусы), в едином стиле. Застройщик обещал бизнес-центры, полное благоустройство и домов, и территорий, несколько детских садов, школы, детские площадки, спортивные клубы и многое другое, что полагается иметь в жилом районе в рамках комплексного развития территорий. В апреле 2022 года был определен участок под строительство школы на 550 мест, строительство ее не началось.

Следует отметить, что в рамках договора о комплексном развитии территории строительство социальных объектов на месте будущего ЖК или микрорайона прописывается отдельно. Законодательством предполагается, что социальные объекты может строить застройщик и потом передать их муниципалитету, а может строить и муниципалитет. В начале строительства микрорайона «Хрустальный парк» во всех проспектах, на сайте будущего комплекса и в рекламах говорилось, что застройщик будет строить все: и кварталы, и социальные объекты. В 2023 году средства массовой информации сообщали, что документы на строительство школы застройщик подготовил, передал муниципалитету. Но нет мест ни под ФАП, ни под пожарную часть, ни под отдел полиции — обещанные застройщиками и внесенные в первоначальный, утвержденный всеми экспертизами проект. Есть детский сад на 110 мест — на три тысячи жителей.

А в 2023 году стало известно, что вместо обещанных коттеджных кварталов застройщик будет строить среднеэтажные дома — в четыре этажа. Жители стали активно протестовать, требуя соблюдать нормы проекта. В сентябре активные «протестанты» дошли до главы Следкома Александра Бастрыкина, и он поручил региональному СК провести доследственную проверку.

Дополнительно жители микрорайона стали жаловаться на плохое качество воды, регулярные прорывы водопровода, малую пропускную способность канализационного коллектора, поскольку местная канализационно-насосная станция уже подключена к коллектору ВСЖД. Для увеличивающихся кварталов нужно строить новые сети канализации и новый коллектор. Жители также заявили, что обслуживает их дома аффилированная застройщику УК, которая устанавливает свои тарифы, несопоставимые с действующими в Приангарье.

А еще дороги нет. Правда, власти заявили, что дорога будет. Обещаниям властей люди могут не верить. А вот прокуратуре поверят: в конце октября Байкальская природоохранная прокуратура обязала застройщика перенести КНС за территорию микрорайона и убрать свалки внутри. А администрация Ушаковского МО получила «хороший дрын» от прокурора за отсутствие дороги и буквально через несколько дней заявила, что дорогу будут строить ….

Соответственно, жители высказывают свое недовольство, пытаются сделать что-то, договориться с застройщиком. Анна Онисюк и как житель микрорайона, и как юрист в этом участвует. И вероятно, страсти в этих взаимоотношениях накалились настолько, что возникли именно такие подозрения.

Журналисты пообщались с директором компании «Хрустальный девелопмент» Олегом Барышниковым. Он категорически отрицает причастность к инциденту кого-либо из своей компании или своих знакомых. Барышников уверяет: несмотря на то, что активисты и юрист не находят общего языка с застройщиками, решать вопросы такими методами из 1990-х компания никогда не будет. Это нанесет непоправимый удар по репутации, лишит контрактов и прибыли, не даст работать — бизнесу такие риски не нужны.

«МК Байкал» будет следить за развитием ситуации.