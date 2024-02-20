Иркутскому юристу прислали белый гроб в качестве «валентинки»

Следует отметить, что в рамках договора о комплексном развитии территории строительство социальных объектов на месте будущего ЖК или микрорайона прописывается отдельно. Законодательством предполагается, что социальные объекты может строить застройщик и потом передать их муниципалитету, а может строить и муниципалитет. В начале строительства микрорайона «Хрустальный парк» во всех проспектах, на сайте будущего комплекса и в рекламах говорилось, что застройщик будет строить все: и кварталы, и социальные объекты. В 2023 году средства массовой информации сообщали, что документы на строительство школы застройщик подготовил, передал муниципалитету. Но нет мест ни под ФАП, ни под пожарную часть, ни под отдел полиции — обещанные застройщиками и внесенные в первоначальный, утвержденный всеми экспертизами проект. Есть детский сад на 110 мест — на три тысячи жителей.