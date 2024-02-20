Иркутскому юристу прислали белый гроб в качестве «валентинки»

В Иркутске новый громкий скандал. В День всех влюбленных юристу Анне Онисюк, которая проживает в микрорайоне «Хрустальный парк», подбросили к дому маленький беленький гробик с надписью «Это мой тебе подарок. Валентин». Жуткий подарок Анна связала со своей работой в качестве представителя инициативной группы жителей поселка «Хрустальный парк». Жители сейчас общаются с застройщиками, требуя от них исполнения обещаний.
Журналистам Анна сказала четко, что подозревает в преподнесении «подарочка» граждан, имеющих отношение к компании-застройщику. После того как увидела «подношение», женщина вызвала спасателей и написала комментарий в телеграм-канал губернатора Игоря Кобзева. Через полтора часа после вызова прибыли сотрудники ДПС, которые обследовали окрестности, потом приехал кинолог с собакой, гроб вскрыли, ничего подозрительного не нашли.
Следует отметить, что в рамках договора о комплексном развитии территории строительство социальных объектов на месте будущего ЖК или микрорайона прописывается отдельно. Законодательством предполагается, что социальные объекты может строить застройщик и потом передать их муниципалитету, а может строить и муниципалитет. В начале строительства микрорайона «Хрустальный парк» во всех проспектах, на сайте будущего комплекса и в рекламах говорилось, что застройщик будет строить все: и кварталы, и социальные объекты. В 2023 году средства массовой информации сообщали, что документы на строительство школы застройщик подготовил, передал муниципалитету. Но нет мест ни под ФАП, ни под пожарную часть, ни под отдел полиции — обещанные застройщиками и внесенные в первоначальный, утвержденный всеми экспертизами проект. Есть детский сад на 110 мест — на три тысячи жителей.
А в 2023 году стало известно, что вместо обещанных коттеджных кварталов застройщик будет строить среднеэтажные дома — в четыре этажа. Жители стали активно протестовать, требуя соблюдать нормы проекта. В сентябре активные «протестанты» дошли до главы Следкома Александра Бастрыкина, и он поручил региональному СК провести доследственную проверку.
Дополнительно жители микрорайона стали жаловаться на плохое качество воды, регулярные прорывы водопровода, малую пропускную способность канализационного коллектора, поскольку местная канализационно-насосная станция уже подключена к коллектору ВСЖД. Для увеличивающихся кварталов нужно строить новые сети канализации и новый коллектор. Жители также заявили, что обслуживает их дома аффилированная застройщику УК, которая устанавливает свои тарифы, несопоставимые с действующими в Приангарье.
Соответственно, жители высказывают свое недовольство, пытаются сделать что-то, договориться с застройщиком. Анна Онисюк и как житель микрорайона, и как юрист в этом участвует. И вероятно, страсти в этих взаимоотношениях накалились настолько, что возникли именно такие подозрения.
Журналисты пообщались с директором компании «Хрустальный девелопмент» Олегом Барышниковым. Он категорически отрицает причастность к инциденту кого-либо из своей компании или своих знакомых. Барышников уверяет: несмотря на то, что активисты и юрист не находят общего языка с застройщиками, решать вопросы такими методами из 1990-х компания никогда не будет. Это нанесет непоправимый удар по репутации, лишит контрактов и прибыли, не даст работать — бизнесу такие риски не нужны.
«МК Байкал» будет следить за развитием ситуации.