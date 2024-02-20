В Новосибирске на восстановление теплосетей потратят 60 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 20 февраля, ФедералПресс. В Новосибирске на благоустройство и восстановление после ремонтов магистральных и внутриквартальных улиц, а также на монтажные работы на теплосетях потратят более 60 миллионов рублей. Соответствующие тендеры появились на сайте «Госзакупки».