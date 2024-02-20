В Новосибирске на восстановление теплосетей потратят 60 млн рублей

«Выполнение работ по восстановлению благоустройства после ремонтов магистральных и внутриквартальных районов правого и левого берега для нужд ООО “НТСК”, — говорится в аукционе.
Заказчиком тендера является компания ООО «НТСК». Работы будут выполняться до 31 декабря 2024 года. Подрядчику необходимо устранить выявленные недостатки в указанные сроки. На благоустройство выделено 36 млн 145 тысяч рублей.
Кроме того, компания потратит 24 млн 328 тысяч рублей на выполнение строительно-монтажных работ на теплосетях по улице Сибиряков-Гвардейцев, ремонт будет осуществляться на трубопроводе протяженностью 328 метров.
Напомним, на Левобережье Новосибирска произошли две крупные коммунальные аварии, которые оставили без отопления на длительное время два района.