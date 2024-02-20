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В Новосибирске на восстановление теплосетей потратят 60 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 20 февраля, ФедералПресс. В Новосибирске на благоустройство и восстановление после ремонтов магистральных и внутриквартальных улиц, а также на монтажные работы на теплосетях потратят более 60 миллионов рублей. Соответствующие тендеры появились на сайте «Госзакупки».

«Выполнение работ по восстановлению благоустройства после ремонтов магистральных и внутриквартальных районов правого и левого берега для нужд ООО “НТСК”, — говорится в аукционе.

Заказчиком тендера является компания ООО «НТСК». Работы будут выполняться до 31 декабря 2024 года. Подрядчику необходимо устранить выявленные недостатки в указанные сроки. На благоустройство выделено 36 млн 145 тысяч рублей.

Кроме того, компания потратит 24 млн 328 тысяч рублей на выполнение строительно-монтажных работ на теплосетях по улице Сибиряков-Гвардейцев, ремонт будет осуществляться на трубопроводе протяженностью 328 метров.

Напомним, на Левобережье Новосибирска произошли две крупные коммунальные аварии, которые оставили без отопления на длительное время два района.

энергетика
ЖКХ