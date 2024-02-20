Как рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании регионального правительства, планируется на 1,3 млрд руб. профинансировать строительство в Березниках многофункционального спорткомплекса «с акцентами на развитие баскетбола», еще 730 млн руб предлагается направить на снос аварийного жилья и капремонт жилых домов в Березниках и Соликамске.
Также краевые власти намерены выделить около 100 млн руб. на инфраструктурные и общественные проекты к 100-летию Коми-Пермяцкого округа. Соответстветствующие поправки в бюджет региона вносятся на рассмотрение депутатов заксобрания. Ожидается, что парламент рассмотрит предложения регионального правительства на мартовском заседании в двух чтениях.
Власти предложили направить 2 млрд руб. на развитие Верхнекамья и Коми округа
Региональные власти предложили выделить дополнительное финансирование на развитие муниципалитетов Верхнекамья и Коми-Пермяцкого округа.
Как рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании регионального правительства, планируется на 1,3 млрд руб. профинансировать строительство в Березниках многофункционального спорткомплекса «с акцентами на развитие баскетбола», еще 730 млн руб предлагается направить на снос аварийного жилья и капремонт жилых домов в Березниках и Соликамске.